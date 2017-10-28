Denizli'nin Çardak İlçesi'nde, saat 20.00 sıralarında Ankara karayolu Çardak İlçe girişinde, İhsan Çiçek yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Çardak Çok Programlı Lisesi birinci sınıf öğrencisi Turan Emre Çalık'a çarptı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti VİDEO

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Turan Emre Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çalık'ın cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından otopsi için Çardak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.