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Yolcular farkındalık deneyinde çocuklara sahip çıktı

İzmit'teki sosyal farkındalık deneyinde, tramvayda çocukları çalıştırarak kötü davranan kişilere, çevredekiler tepki gösterdi.

22.11.2017 - 13:21
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgievi öğrencileri, eğitmenleri ve Şehir Tiyatroları Sanatçısı Mehmet Beyazıt Uzgaş'ın rol aldığı farkındalık deneyi, İzmit'in en işlek hatlarından biri olan Fevziye Camii - Doğu Kışla tramvay hattında gerçekleştirildi.

Yolcular farkındalık deneyinde çocuklara sahip çıktı

Deney nedeniyle tramvaya gizli kameralar yerleştirildi. Bilgievi öğrencileri işçi olarak çalıştırılan çocuk rolünde tramvaya bindi. Deney kapsamında işbirlikçi olan kişiler de tramvaydaki yerlerini aldı. Deneyde rol alan kişiler çocuklara kötü davranışlarda bulunurken, kısa süre içinde yolcular tepkilerini ortaya koymaya başladı. İşbirlikçilere bağıran vatandaşlardan bazıları ise çocukları yanlarına çekerek, kurtarmaya çalıştı.

Yolcular farkındalık deneyinde çocuklara sahip çıktı

Özellikle kadın yolcular, işbirlikçilere sözleri ve davranışlarıyla karşı çıktı. Vatandaşlar, çocuklara eziyet ettiklerine inandıkları oyunculara, "Sen bu çocuğu böyle zor şartlar altında çalıştıramazsın, bu durum yasalara aykırı" diyerek tepki gösterdi. Sosyal farkındalık deneyi tramvayda yükselen anonsile sona erdi.

Yolcular farkındalık deneyinde çocuklara sahip çıktı

Tepkilerin en üst düzeye çıktığı anda gelen anons, yaşananların bir sosyal farkındalık deneyi olduğunu ortaya çıkardı. Bilgievi öğrencileri bu defa üzerlerine 'Kılavuz Gençlik' yazılı tişörtlerini giyerek vatandaşların arasına karıştı.

Sergiledikleri duyarlılık için herkese teşekkür eden Bilgievi öğrencileri, üzerlerinde çalıştırılan çocuklara yönelik sloganların bulunduğu rozetlerden hediye etti.

Bu sırada bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi. Vatandaşlar, "Tepkisiz kalamazdım, çocukların bu durumuna hepimiz karşı çıkmalıyız" dedi.

Yolcular farkındalık deneyinde çocuklara sahip çıktı

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