Londra'da bir metro istasyonunda, metronun gelmesini bekleyenler yaşadıkları karşısında şoke oldu.

Paul Crossley (46) adındaki kişi, metro bekleyen genç bir yolcuyu raylara itti fakat amacına ulaşamadı. Bu anları görenler büyük bir panik yaşarken, şüpheli ikinci teşebbüsünde yaşlı bir adamı raylara düşürdü.

MAHKEME 'CİNAYETE TEŞEBBÜS' DEDİ

Zanlı ikinci teşebbüsü sonrasında yakalandı ve mahkemeye sevkedildi. Mahkeme iki olayı da cinayete teşebbüs olarak değerlendirdi.

Yolcuları metro raylarına itekleyen adam VİDEO