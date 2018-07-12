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Yolcunun parasını çalan muavin gözaltında

İzmir-Adana seferi yapan yolcu otobüsünde bir kişinin 420 eurosunu çaldığı iddia edilen muavin gözaltına alındı.

AA | 12.07.2018 - 09:16..
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Almanya'dan arkadaşlarını ziyaret etmek için uçakla Türkiye'ye gelen Möhteber Yılmaz (56), İzmir-Adana seferini yapan otobüsteki yolculuğu sırasında parasının çalındığını ileri sürerek polise başvurdu.

HERKES TEK TEK ARANDI

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana Otogarı'na gelen otobüsten kimseyi indirmeyerek araçta arama yaptı.

Yolcunun parasını çalan muavin gözaltında

PARA BATTANİYELERİN ARASINDAN ÇIKTI

Yedek sürücü bölümündeki battaniyelerin içine saklandığı belirlenen para bulunarak Yılmaz'a teslim edildi.

Polis, hırsızlık iddiasıyla muavin O.Ü'yü gözaltına aldı.

Yolcunun parasını çalan muavin gözaltında

MUAVİNE HARÇLIK VERMİŞTİ

Yılmaz'ın emniyette, yolculuk sırasında ailesinin durumunu anlatan muavine 200 lira harçlık verdiğini söylediği öğrenildi.

Yolcunun parasını çalan muavin gözaltında

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