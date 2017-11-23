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Yolcusu kalp krizi geçiren uçak İstanbul'a indi

Almanya'da Tahran'a giden Lufthansa Havayolları'na ait yolcu uçaktaki bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul'a acil iniş yaptı.

23.11.2017 - 00:43
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Atatürk Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki kalp krizi geçiren 61 yaşındaki yolcu, Bakırköy Dr. Sani Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldındı.

Yolcusu kalp krizi geçiren uçak İstanbul'a indi

İLK MÜDAHALE UÇAKTA YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, Lufthansa Havayolları'nın Frankfurt-Tahran seferini gerçekleştiren DLH600 sefer sayılı Boeing 747 tipi tarifeli uçağı, İstanbul Hava Sahası üzerindeyken yolculardan 61 yaşındaki Davood Mohebbi Khodayar isimli erkek yolcu aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahale uçaktan yapıldı.

Bunun üzerine uçağın pilotu en yakın meydan olan İstanbul Atatürk Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. Atatürk Havalimanına Hava Trafik Kulesi irtibata geçerek durumu bildiren pilot, saat 19.20'de Atatürk Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 61 yaşındaki Davood Mohebbi Khodayar, daha sonra Bakırköy Dr. Sani Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldındı. Uçak iki saatlik gecikmenin ardından Tahran'a gitmek üzere saat 21.25'te yeniden havalandı.

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