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Yolcuyu darbeden görevliden havayolu şirketine dava

Güvenlik görevlisi James Long, uçakta nasıl güç kullanacağına ilişkin eğitim almadığını iddia etti.

AA | 12.04.2018 - 10:28..
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçen yıl nisan ayında bir yolcuyu uçaktan sürükleyerek çıkaran güvenlik görevlisi, atıldığı hava yolu şirketine, havacılık dairesine ve Chicago kent yönetimine dava açtı.

Yolcuyu darbeden görevliden havayolu şirketine dava

"UÇAKTA NASIL GÜÇ KULLANACAĞIMA İLİŞKİN EĞİTİM ALMADIM"

BBC'nin haberine göre, James Long, United Airlines şirketini, havacılık dairesinin Chicago birimini ve kent yönetimini, uçakta nasıl güç kullanacağına ilişkin eğitim almadığı iddiasıyla dava etti.

Öte yandan olayların hemen akabinde United Airlines CEO'su Oscar Munoz, görevlinin görevini yaptığını savunmuştu.

United Airlines CEO'su: Personel görevini yaptı haberi

YERİNİ VERMEK İSTEMEYEN YOLCUYU DARBETMİŞTİ

Vietnam asıllı Amerikalı doktor David Dao, yerini hava yolu şirketi çalışanına vermek istemeyince Long tarafından sürüklenerek uçaktan çıkarılmıştı.

Uçakta yaşanan olayın görüntüleri, sosyal medyada yankı uyandırmış, Chicago's O'Hare Havaalanı'nda gösteriler düzenlenmiş ve United Airlines'ı zor durumda bırakmıştı.

United Airlines yolcusunu darbettiler VİDEO

YOLCU VE HAVAYOLU ŞİRKETİ UZLAŞMIŞTI

United Airlines ile miktarı açıklanmayan bir anlaşmaya varan Dao, sürüklenerek uçaktan çıkarılırken iki dişini kaybetmiş, burnu kırılmıştı.

Hava yolu şirketi, olaydan sonra dolu uçaklarında çalışanlarına son dakikada koltuk verilmesi politikasını değiştirmişti.

Yolcuyu darbeden görevliden havayolu şirketine dava

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