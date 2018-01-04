Yolda bulduğu faturayı ödedi

Denizli'nin Kayıhan Mahallesi'nde servis beklerken yerde su faturası ve 50 TL para bulan 32 yaşındaki asgari ücretli işçi Ramazan Özlen, iş yerine geldiğinde, fatura sahibinin başka parasının olmadığını düşünerek, internet üzerinden faturayı ödedi. Daha sonra faturayı yatırdığını sosyal medyadan paylaşan ve fatura sahibine ulaşmak isteyen Ramazan Özlen, hareketiyle büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADAN PARA ÜSTÜNÜ VERMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Faturadan kalan 1 lira 30 kuruşu iade etmek istediğini belirten Ramazan Özlen "İşyerine gitmek için servis beklerken, yerde fatura ve 50 TL parayı gördüm. Para olduğu için dikkatimi çekti. İşyerine gelirken fatura sahibinin belki başka parası yoktur, ihtiyaç sahibidir, belki yaşlı bir amcadır diye düşündüm. İş yerine gelince benden önce davranıp faturayı öder diye, o zaman parası bende kalacaktı, adamı bir daha göremem diye faturayı yatırdım. Daha sonra sosyal medyadan, fatura sahibine ulaşmak için, tanıyanlar çıkar diye, faturayı yatırdığımı söylemek için paylaştım. 48 lira 70 kuruş fatura borcu vardı. 1 lira 30 kuruş para üstü kaldı. Fatura sahibi gelip alabilir. Sosyal medyadan büyük ilgi gördüm." dedi





Ramazan Özlen'e bu davranışından dolayı iş yerinde birim müdürleri tarafından takdir belgesi verildi.







