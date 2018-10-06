Yolda bulduğu yaralı leyleği eve götürüp besledi

Türk parasının kıymetini korumasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bundan böyle kira, satış, danışmanlık sözleşmeleri Türk lirası ile yapılacak.

Van merkez İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışmayla 118 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirmenin ardından Tunceli adeta yeniden doğdu.

İstanbul Sultangazi'de, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istenen bir kişi, polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

1 Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD'den 30 yıl önce var olduğunu ve ülkesinin, güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyeceğini söyledi.

2 Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 5 liraya satılan domatesin faturada 70 kuruşa alındığını görünce fiyatın indirilmesini istedi.

3 Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı Türk firmalarının doğru hedef pazar seçim stratejisi uygulaması ile 9 aylık ihracat 6 yılın ardından yeniden 11 milyar dolara dayandı.

4 Başkan Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı Başkan Erdoğan, "Fikri danışmanlık hizmeti de almayacağız. Biz bize yeteriz" dedi.

5 Sözleşmelerde dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları Yerleşik kişilerin dövize endeksli sözleşmeleri yapmasının önüne geçen ve mevcuttaki sözleşmelerin TL'ye çevrilmesine ilişkin esasları belirleyen düzenlemenin detayları netleşti.

6 İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin İran Devrim Muhafızları komutanı Selami, İsrail'i denize dökmekle tehdit etti.