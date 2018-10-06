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Yolda bulduğu yaralı leyleği eve götürüp besledi

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Salih dede, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla, yolda bulduğu yaralı leyleği yemek vermek için evine götürdü.

İHA | 06.10.2018 - 11:24..
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70 yaşındaki Salih Evcan, boş bir arazide göç yolunda yaralanan bir leylek buldu. Salih dede, leyleğin aç olduğunu düşünüp evin yolunu tuttu.

Kucağında leylekle birlikte yürüyen Salih dedeyi yolda Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Okul Timi ekipleri fark etti. Ekipler, Salih dedeyi aracına alarak evine kadar götürdü. Salih dedenin polislerle diyaloğu, renkli görüntüler oluşturdu.

Leyleği evine götüren Salih dede, yaralı hayvanı besleyip doyurdu.

Yolda bulduğu yaralı leyleği eve götürüp besledi VİDEO

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