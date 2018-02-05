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Yolda kalbi durdu, iki genç hayatını kurtardı

Kepez'de, yolda kalbi duran Ali Karakan'ı hayata döndüren iki erkek hemşire, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

DHA | 05.02.2018 - 15:01..
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Antalya'nın Kepez ilçesinde sabah erken saatlerde, arkadaşının kullandığı kamyonetle işe giden 58 yaşındaki Ali Karakan, araç içinde kalp krizi geçirdi.

Karakan'ın kriz geçirdiğini anlayan sürücü, kamyoneti yol ortasında durdurup, çevredekilerden yardım istedi. Bazıları, sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerinden geçen ve hemşire oldukları öğrenilen 2 genç, kalbi duran Karakan'a müdahale etti.

Yolda kalbi durdu, iki genç hayatını kurtardı

ÖLÜMDEN KIL PAYI DÖNDÜ

Sırayla kalp masajı ve suni teneffüs yapan erkek hemşireler, Karakan'ı hayata döndürdü. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etti.

Çevredeki bazı kişiler ise Karakan'a "Amcacığım, kendini bırakma." diye seslendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alınan Ali Karakan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Yolda kalbi durdu, iki genç hayatını kurtardı

"KALP ÇALIŞMIYORDU"

Kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, Ali Karakan'ı hayata döndüren hemşirelerden Ömer Şahin İlya, müdahaleye başladığında kalbin çalışmadığını, solunumun ise kesik kesik olduğunu belirterek, “Elimizden geleni yapmaya çalıştık." dedi.

Yolda kalbi durdu, iki genç hayatını kurtardı


Yolda kalbi durdu, iki genç hayatını kurtardı



Yolda kalbi durdu, iki genç hayatını kurtardı

Yolda kalbi durdu, iki genç hayatını kurtardı



Yolda kalbi durdu, iki genç hayatını kurtardı

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