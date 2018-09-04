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Yolda karşılaşan iki husumetli birbirini bıçakladı

Bursa'da yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Erol İ. ile Mustafa A., çıkan tartışmanın ardından birbirini bıçakladı.

DHA | 04.09.2018 - 04:56..
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Geçtiğimiz hafta yaşadıkları kavganın ardından aralarında husumet bulunan Erol İ.(35)  ile Mustafa A.(30), Turgutalp Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde karşılaştı. İki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bıçaklarını çeken iki kişi, birbirini bıçakladı. Yaralanan Erol İ. ile Mustafa A., polis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolda karşılaşan iki husumetli birbirini bıçakladı VİDEO

Yolda karşılaşan iki husumetli birbirini bıçakladı

Yolda karşılaşan iki husumetli birbirini bıçakladı

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