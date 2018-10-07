Nilüfer ilçesinde bulunan TOKİ konutlarının önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, servis aracının şoförü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek gidiyor.
Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadı
KANLAR İÇİNDE CAN ÇEKİŞTİ
Başı ezilen köpek yerde kanlar içerisinde can çekişirken, başka bir köpek ise yanına yaklaşmaya çalışıyor.
Sosyal medyada paylaşılan bu görüntünün ardından servis sürücüsü büyük tepki alırken, hayvanseverler sorumsuz sürücü için suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.