Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadı

Bursa'da servis aracı sürücüsü yolda uyuyan köpeği ezdikten sonra arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

5

Zabıtaların incir satan vatandaşa müdahalesi tepki çekti

Kahramanmaraş'ta 2 zabıta memurunun kaldırımda incir satan bir kişiye müdahale etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.