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Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadı

Bursa'da servis aracı sürücüsü yolda uyuyan köpeği ezdikten sonra arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

İHA | 07.10.2018 - 03:58..
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Nilüfer ilçesinde bulunan TOKİ konutlarının önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, servis aracının şoförü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek gidiyor.

Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadı

KANLAR İÇİNDE CAN ÇEKİŞTİ

Başı ezilen köpek yerde kanlar içerisinde can çekişirken, başka bir köpek ise yanına yaklaşmaya çalışıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntünün ardından servis sürücüsü büyük tepki alırken, hayvanseverler sorumsuz sürücü için suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadı

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