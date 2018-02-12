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Yolda yürüyen genç kızı 5 kişi kaçırdı

Ordu’da 22 yaşındaki bir kızın yolda yürürken zorla kaçırılması, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA | 12.02.2018 - 15:15..
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Kumru ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki G.K. adlı genç kız, akşam saatlerinde eve doğru giderken bir araç kaldırıma çıkarak önünü kesti.

Genç kız aracın gitmesini beklerken bir anda ortaya çıkan iki kişi, genç kızı araca bindirerek kaçırdı. Bunu gören vatandaşlar aracın arkasından koşmak istediyse de başarılı olamadı.

ALIKONULDUĞU EVDEN KAÇTI

Polis ve jandarma ekipleri genç kızı kaçıranların peşine düşerken genç kızın Ergentürk Mahallesi’nde bir evde tutulduğu anlaşıldı.

Yolda yürüyen genç kızı 5 kişi kaçırdı

Genç kızın bir fırsatını bularak tutulduğu evden kaçtığı ve yakınlarda bir başka eve sığınarak güvenlik güçlerine haber verilmesini sağladığı belirlendi.

Yolda yürüyen genç kızı 5 kişi kaçırdı VİDEO

5 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Genç kızın kaçırma organizasyonunda 5 kişinin yer aldığı, kaçıranlar arasında bulunan bir kişinin genç kızla evlenmek istediği öğrenildi. Genç kız ise polisteki ifadesinde kendisiyle evlenmek isteyen kişiyi ilk kez gördüğünü söyledi.
Genç kızı kaçırdıkları belirlenen 5 kişinin ise kimliği belirlendi. Polis ve Jandarma 5 kişiyi her yerde arıyor.

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