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Yolda yürüyen kadına saldırıya 1 yıl ceza istemi

Ataşehir'de yolda yürüdüğü sırada tıp fakültesi öğrencisi Hakan D.'nin 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

23.10.2017 - 14:12
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İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde, yolda yürüyen kadına önce omuz atıp ardından yumrukla vurarak darp ettiği iddiasıyla yargılanan tıp fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Hakan D. hakkında, "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şikayetçi A.Ç.'nin doktor raporuna göre, hayati tehlikeye sokmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Yolda yürüyen kadına saldırıya 1 yıl ceza istemi

MAĞDUR UZLAŞMAK İSTEMEDİ

İddianamede, A.Ç.'nin şüpheli ile uzlaşmak istemediği kaydedildi. Ceza ehliyetinin tam olduğunu ifade edilen Hakan D.'nin  "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yolda çarpıştığı kadını yumrukladı

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