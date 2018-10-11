Yolda yürüyen kadını görüntülüyordu, dayak yedi

Yağlı bir şey yaparken tencere alev alırsa sakın su dökmeyin

1 Michael Kasırgası Florida'yı cehenneme çevirdi ABD güneydoğusunda etkili olan son yüzyılın en şiddetli kasırgası Michael nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Kasırga bölgeyi savaş alanına döndürdü.

2 Ece Erdoğuş Levi: Aşk mantığı maskeliyor, bence her türlü felaket mümkün! Beşinci romanı “Her Şeyi Baştan Anlat” ile raflarda yerini alan Ece Erdoğuş Levi ile romanı ve aşk üzerine konuştuk…

3 Terör propagandasından yargılanan üniversiteliye beraat Kayseri'de sosyal medya hesabından PKK/YPG/PYD ve DHKPC propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Serkan Ö. beraat etti.

4 Abdüllatif Şener, HDP'yle ittifaka yeşil ışık yaktı PKK'nın ajansına konuşan Abdüllatif Şener, HDP ile CHP arasında ittifak yapılabileceğini bu durumda AK Parti'nin yüzde 20 oy kaybedeceğini söyledi.

5 Türkiye, yabancı çalışanlara en iyi deneyimi sunuyor Türkiye; yabancı çalışanlara dünya genelinde en iyi deneyimi sunan ülkeler arasında ilk 5'e girdi.

6 Dere yatağına yapılan 4 katlı binanın sonu Rize'de şiddetli yağışların ardından gündeme gelen 4 katlı bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla yıkıldı.