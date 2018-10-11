Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde lastik üretimi yapan fabrikada çalışan evli işçi E.A., bugün saat 11.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde yürüyen S.K. adlı bir kadını takip ederek arkasından cep telefonuyla görüntüsünü çekti.
ESNAF FARK ETTİ
Çevredeki esnaf durumu fark edince E.A.'yı durdurarak telefonunu elinden aldı. Telefonda S.K.'nın yolda yürürken çekilmiş görüntülerini gören esnaf ve cevrede toplanan vatandaşlar, E.A.'yı dövmeye başladı.
Yolda yürüyen kadını görüntülüyordu, dayak yedi ViDEO
POLİS DAYAKTAN KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.A.'yı vatandaşların elinden güçlükle kurtararak karakola götürdü.
Telefonunda başka kadınların videolarının da olduğu öğrenilen E.A., işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.