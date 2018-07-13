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Yolda yürüyen kadını videoya kaydeden tacizci

İzmir'de yaşlı adamın cep telefonuyla arkasından videosunu çektiğini fark eden kadın, çektiği videoyu sosyal medyada yayınladı.

İHA | 13.07.2018 - 16:51..
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Buca ilçesinde meydana gelen olayda, bir kadın iş çıkışı eve gittiği sırada yaşlı bir adamın onu takip ettiğini fark etti. Elindeki cep telefonuyla kendisini arkadan çeken yaşlı adamı fark eden kadın, cep telefonunu çıkartıp aynı şekilde yaşlı adamı video kaydına aldı. Yaşlı adamın telefonunu bakmak isteyen kadın adamın kaçması üzerine bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

BİRDEN ÇOK KADININ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Video sırasında yaşlı adam cep telefonu ile çektiği görüntüyü kadına gösterdi. Bu sırada kadın, adamın telefonunda görüntülerini gördü. Kadın bu sırada, "İşte bu benim sil çabuk o videoyu" demesi üzerine çevredeki vatandaşlarında yardımıyla yaşlı adam polis gelene kadar kaçması engellendi.

Yolda yürüyen kadını videoya kaydeden tacizci VİDEO

SERBEST KALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı adamı ve kadını alarak karakola götürdü. Burada kadının yaşlı adamdan şikayetçi olması üzerine ekipler yaşlı adamın telefonunu incelemeye aldı.

Yaşlı adamın telefonunda başka kadınlarında yolda yürürken arkadan çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Yaşlı adamın ifadesi alınıp telefonundaki videolar silindikten sonra serbest kaldığı öğrenildi.

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