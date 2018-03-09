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Yolda yürüyüş yapan kadınlara çarpıp kaçtı

Balıkesir'de, yürüyüş yapan iki kadına çarpıp hayatını kaybetmelerine sebep olan sürücü, olay yerine yaya olarak dönünce yakalandı.

İHA | 09.03.2018 - 09:22..
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Sahil mevkiinde, akşam yürüyüşü yapan Meryem Batur (58) ile komşusu Sevim Kılıç’a (60), Fikret I. (77) yönetimindeki 10 YZ 203 plakalı özel otomobil hızla yoldan çıkarak arkadan çarptı.

Kazaya sebep olan Fikret I. ise olay yerinden kaza yaptığı aracıyla kaçtı.

Yolda yürüyüş yapan kadınlara çarpıp kaçtı

OLAY YERİNE YAYA OLARAK DÖNDÜ

Yaşlı adam, aracını Sahil mevkisinde bulunan bir siteye bırakarak olay yerine yaya olarak döndüğü sırada İskele Jandarma Karakol bünyesindeki ekiplerce yakalandı.

Korktuğu için olay yerinden uzaklaştığını ifade eden Fikret I. olayı itiraf ederek gözaltına alındı.

Yolda yürüyüş yapan kadınlara çarpıp kaçtı

Olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizleri geçirirken, vatandaşlar ise sahil yoluna kaldırım yapılmaması halinde benzeri kazaların sıklıkla meydana gelebileceğinden yakındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Talihsiz iki kadının cenazeleri ise otopsi için Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma yaptığı ilk incelemesinde ise kaza mahallinde fren izine rastlayamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yolda yürüyüş yapan kadınlara çarpıp kaçtı



Yolda yürüyüş yapan kadınlara çarpıp kaçtı



Yolda yürüyüş yapan kadınlara çarpıp kaçtı

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