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Yoldaki 42 bin TL’yi kimse almadı

Elazığ’da bir kişi araba almak için çektiği 42 bin TL’yi koyduğu poşetle düşürdü. Bir süre sokakta kalan ve kimsenin almadığı poşetteki para MOBESE’den tespit edilerek bulundu.

İHA | 28.08.2018 - 21:39..
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Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, E.B. adlı vatandaş, otomobil almak için çektiği parayı poşetle aracın üzerine koydu. Araca binen E.B., parayı üzerinde unuttuğu otomobille notere gitmek için hareket etti. Notere vardığında paranın olmadığını fark eden şahıs, polisten yardım istedi.

DÜŞTÜ YERDE KALDI

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, MOBESE kameralarından poşetin düştüğü yeri tespit etti. Kimsenin almadığı 42 bin TL paranın bulunduğu poşeti sahibi polislerle birlikte olduğu yerden aldı. Parayı düşürdüğü için önce üzülen E.B. parasının bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Yoldaki 42 bin TL’yi kimse almadı



Yoldaki 42 bin TL’yi kimse almadı

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