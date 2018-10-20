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Yoldan çıkan araç dereye uçtu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

İHA | 20.10.2018 - 08:16..
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Bostanlı yönünden Nergis istikametine giden 62 yaşındaki Tuncer Çelik idaresindeki otomobil, demir bariyerleri aşarak Bostanlı Deresi'ne uçtu.

Yoldan çıkan araç dereye uçtu


DEREDEN KURTULDU 112'Yİ ARADI

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Çelik, otomobilinden kendi imkanları ile çıkarak durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çelik’in herhangi bir yara almadığını belirledi. Öte yandan, Çelik’in aracı vinç yardımı ile uçtuğu dereden çıkartıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Yoldan çıkan araç dereye uçtu


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