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Yoldan çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Antalya Korkuteli'de kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Arabada bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 30.04.2018 - 15:27..
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Antalya-Korkuteli yolu üzerinde Bayatbademleri mevkii üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 09 F 0066 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı.

ARABADA 1 ÇOCUK VARDI

Çarpmanın etkisi ile savrulan araç taklalar atarak beton bariyerlerin üstünden yolun dışına çıktı. Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan 1’i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan araç takla attı: 3 yaralı

YARALILAR TEDAVİDE

Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Vatandaşların yardımıyla ters dönen aracın içerisinden çıkarılan aileye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza yapan araç ise bir süre sonra çekici tarafından olay yerinden çekildi. Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.

Yoldan çıkan araç takla attı: 3 yaralı



Yoldan çıkan araç takla attı: 3 yaralı

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