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Yoldan çıkan otomobil ağatçta asılı kaldı

Adana'da virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil, sulama kanalına uçmak üzereyken, kıyıdaki bir ağaçta asılı kaldı.

DHA | 17.04.2018 - 23:04..
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Merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sulama kanalı kıyısı üzerinden Karataş Yolu yönünde ilerleyen İbrahim Zümrütçü yönetimindeki 01 KF 392 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı. Sulama kanalına doğru uçan otomobil, kıyıdaki bir ağaçta asılı kaldı.

Yoldan çıkan otomobil ağatçta asılı kaldı

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Gülda Kuş, Fatma Süreyya Kuş ve Ali Elali, itfaiye erleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Zümrütçü'yü çıkartmak ise kolay olmadı.

Yoldan çıkan otomobil ağatçta asılı kaldı

Araçta sıkışan Zümrütçü'yü çıkartmak için vinç yardımıyla aracı hareket ettiren itfaiye erleri, yaralı sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda çıkartılan Zümrütçü, itfaiye erleri ve sağlık ekibi tarafından sedye ile ambulansa taşındı. Ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Zümrütçü'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yoldan çıkan otomobil ağatçta asılı kaldı

Yoldan çıkan otomobil ağatçta asılı kaldı

Yoldan çıkan otomobil ağatçta asılı kaldı

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