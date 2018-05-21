Kaza yapan otomobil kadınların üzerine savruldu

İstanbul'da taksiciler ile UBER sürücüleri arasında tartışmalar sürerken polis 5 araca toplam 21 bin lira ceza kesildi.

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Bipolar bozukluk nedir

Bipolar bozukluk; manik - depresif bir tutumda hastayı etkileyen ruhsal bir bozukluk olarak göze çarpar.