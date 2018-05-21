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Kaza yapan otomobil kadınların üzerine savruldu

İstanbul'da iki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobilin çarpışmasıyla kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 4 kadının üzerine savruldu.

İHA | 21.05.2018 - 16:41..
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Bağcılar'da meydana gelen kazada, iki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobil çarpıştı.

4 KADINDAN 2'Sİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri, kaldırım üzerinde köpekleriyle birlikte bekleyen 4 kadının üzerine doğru fırladı. Kazada 2 kadın yaralanırken diğer 2 kadın şans eseri kaza almadan kurtuldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil kadınların üzerine savruldu VİDEO

Kaza yapan otomobil kadınların üzerine savruldu

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