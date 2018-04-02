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Yoldan çıkan otomobil mağazaya daldı

Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, mobilya mağazasına girdi.

DHA | 02.04.2018 - 20:42..
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Pelitlibağ Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen kazada, Tansu Şen, yönetimindeki 20 GF 164 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

MOBİLYALAR ZARAR GÖRDÜ

Otomobil, kaldırımı da aşarak mobilya mağazasına daldı. Mağazanın camları kırılırken, içerdeki mobilyalardan bazıları da zarar gördü. Gürültüye koşan çevredeki binalarda yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoldan çıkan otomobil mağazaya daldı VİDEO

Yoldan çıkan otomobil mağazaya daldı

SÜRÜCÜ HASTANEDE

Yaralanan otomobil sürücüsü Şen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Otomobil, çekici yardımıyla mağazadan çıkarıldı. Kaza anı da işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yoldan çıkan otomobil mağazaya daldı



Yoldan çıkan otomobil mağazaya daldı



Yoldan çıkan otomobil mağazaya daldı

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