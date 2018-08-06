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Yoldan geçen doktor ve hemşire sayesinde hayata döndü

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada kaskı bulunmayan ve solunumu duran Mehmet Çiçek'e, yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti.

DHA | 06.08.2018 - 07:59..
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Serik ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında Belek'ten Kadriye yönüne giden Mehmet Balaban yönetimindeki otomobile, aynı yöne giden Mehmet Çiçek (44) yönetimindeki plakasız motosiklet arkadan çarptı.

Yoldan geçen doktor ve hemşire sayesinde hayata döndü

KASKI BULUNMUYORDU

Kazada, başında kaskı bulunmayan Mehmet Çiçek'e, olay yerinden geçen Dr. Ahmet Demir ve Serik Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Neriman Kılınç müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Solunumu duran Çiçek, yapılan müdahaleyle yaşama döndürüldü. Çiçek, kısa sürede olay yerine ulaşan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından da Antalya'ya sevk edildi.

Yoldan geçen doktor ve hemşire sayesinde hayata döndü

"SOLUNUMU YOKTU, MÜDAHALE ETTİK"

Çiçek'e ilk müdahaleyi yapan Dr. Ahmet Demir, "Kazayı görünce hemen durdum. Gerekli müdahaleyi yaptım. Hemen sonra kaza yerinden geçen hemşire Neriman Hanım da destek verdi. Yaralının solunumu yoktu. Müdahale ettik ve hayati bulguları geri döndü. Sol dizinde açık yarası vardı. Boynu zedelenmişti. Hekim olarak yapılması gerekeni yaptım." dedi.

Yoldan geçen doktor ve hemşire sayesinde hayata döndü



Yoldan geçen doktor ve hemşire sayesinde hayata döndü

Yoldan geçen doktor ve hemşire sayesinde hayata döndü



Yoldan geçen doktor ve hemşire sayesinde hayata döndü

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