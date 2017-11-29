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Yolsuzlukla suçlanan Çinli general intihar etti

Yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında suçlanan general Zhang Yang'ın suçlamalardan kaçmak için intihar ettiği iddia ediliyor.

DHA | 29.11.2017 - 09:05..
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Çin Halk Cumhuriyeti lideri Xi Jinping'in kapsamlı yolsuzlukla mücadele kampanyasında yolsuzlukla suçlanan Çinli General Zhang Yang Pekin’deki evinde kendini asarak intihar etti.

Yolsuzlukla suçlanan Çinli general intihar etti

3 MİLYONA YAKIN ÜST DÜZEY GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI

23 Kasım'da intihar ettiği anlaşılan Çin’in Merkezi Askeri Komisyonu'nun siyasi bölümünün sorumlusu, Zhang Yang, yolsuzlukla kapsamında yargılanan iki eski üst düzey askeri subayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle soruşturma kapsamına alındı. Çin’de yolsuzlukla mücadele kapsamındaki soruşturmalar Başkan Xi’nin Komünist Parti kongresindeki yolsuzluğa karşı mücadele yemininden sonra üç milyona yakın üst düzey görevlinin gözaltına alınmasıyla başlamıştı.

MAL VARLIĞI ARTTI

Yolsuzluk komisyonunun açıklamalarına göre Zhang disiplin protokollerini ciddi bir şekilde ihlal etti ve yasaları çiğnedi, rüşvet aldı ve malvarlığında aşırı bir şekilde kaynağı belirsiz artışlar oldu.

"İNTİHAR EDEREK SUÇLAMALARDAN KAÇTI"

Ordunun resmi gazetesi olan Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yönetilen bir sosyal medya hesabındaki yazı, Zhang'ı intihar ederek suçlamalardan kaçtığını savundu.

Sosyal medya hesabında “Bir zamanlar güçlü ve onurlu olan general hayatını bu utanç verici biçimde sona erdirdi" yazıldı.

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