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Yolsuzluktan alınan prens ve bakanlara bir şok daha

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da gözaltına alınan prens, üst düzey görevliler ve milyarder iş adamlarının banka hesapları donduruldu.

08.11.2017 - 00:33
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Yolsuzluktan alınan prens ve bakanlara bir şok daha

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, SAMA, başsavcılığın talimatı gereği yolsuzluk nedeni ile gözaltına alınan ve aralarında prens, üst düzey görevliler ve milyarder iş adamlarının bulunduğu kişilerin "özel banka hesaplarını" dondurdu.

Yolsuzluktan alınan prens ve bakanlara bir şok daha

SAMA halihazırda, sadece kişisel hesapların dondurulduğunu, gözaltındaki kişilere ait veya gözaltındaki kişilerin hisselerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik bu aşamada herhangi bir dondurma işleminin uygulanmadığını açıkladı.

Bankalara konuyla ilgili talimatın gönderildiği ve hesapların dondurulduğu ifade edilirken, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren firmaların söz konusu soruşturmalardan etkilenmeksizin işlemlerine, yurt içi ile yurt dışı para havalesine devam edebilecekleri kaydedildi.

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