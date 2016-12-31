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Yolu kapanan mahalleden hasta kurtarma operasyonu

İnegöl'de, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan bir mahalledeki iki hasta, 12 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

AA | 31.12.2016 - 06:33
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Yolu kapanan mahalleden hasta kurtarma operasyonu

İlçe merkezine 28 kilometre uzaklığındaki Hamitabat Mahallesi'nde göbek fıtığı hastası Abdussamed Çelebi'nin (38) rahatsızlandığı bilgisini alan 112 Acil Servis ekipleri yola çıktı.

12 SAATTE MAHALLEYE ULAŞTILAR

Sağlık ekipleri yolu kar nedeniyle kapanan mahalleye gidemeyince Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı görevlileri yolu açmak için çalışma başlattı. Belediye görevlileri, 12 saat süren çalışmanın ardından mahalleye ulaştı.

Yolu kapanan mahalleden hasta kurtarma operasyonu

HASTALARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekipler, Çelebi'nin yanı sıra aynı mahallede yaşayan ve yüksek ateşi bulunan 4 aylık Zeynep Kurt'u ambulansa alıp İnegöl Devlet Hastanesine getirdi. Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

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