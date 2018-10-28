Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Direk, tarlasına giden yolun komşuları tarafından kapatılmasının ardından, uzun bir zaman mahalle çevresindeki yolu yürüyerek yaklaşık bir saatte tarlasına ulaşmaya başladı.

RİZE'DE GÖRDÜĞÜ SİSTEMİ KURDURTTU

Her gün yürüyerek büyük mesafe kateden Direk, çareyi Rize'de gördüğü teleferik sistemini bahçesine kurmakta buldu.

Direk, arkadaşı vasıtasıyla Rize'den teleferik ustasını Van'a getirerek, evi ile tarla arasında ilkel teleferik sistemini kurdu.

Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım VİDEO



BİR SAATLİK YOLU 40 SANİYEYE İNDİ

Elektrikle çalışan teleferik sayesinde bir saatlik yolu 40 saniyeye indiren Direk, 9 yıldır bu sistemle tarlasına ulaşıyor.

Direk, evi ile tarlasının arasında 250 metre mesafe olduğunu ve tarlasına giden yolun kendi arazileri üzerinden geçmesi nedeniyle komşuları tarafından kapatıldığını söyledi.

Yolun kapatılmasıyla teleferik sistemini kurmaya karar verdiğini anlatan Direk, "Van'da uğraştım ama asansörcüler bu sistemi kurmaya yanaşmadı. Daha önce Karadeniz'e bir seyahatimde teleferik sistemlerini görmüştüm. Rize'ye gittim ve oradaki teleferik ustasını buraya getirdim. Malzemeyi temin ettikten sonra evim ile tarla arasında teleferik kurdum." dedi.

Direk, teleferik için ilk başta 250 metre halat ile diğer malzemeleri temin ettiğini aktardı.

"KOMŞULARIM 'DELİ Mİ NE' DEDİ"

Sistemi kurabilmek için 9 yıl önce 6 bin 500 lira harcadığını ifade eden Direk, "Yaklaşık dokuz yıldır bu sistemle tarlama ulaşıyorum. Diğer yolu kullanmam neredeyse bir saati buluyor ama teleferikle 40 saniyede gidebiliyorum. Çocuklarım da bu teleferikle tarlaya gidiyor. Bu bizim için büyük avantaj. Komşularım ilk gördüğünde çok şaşırmışlardı. Hatta bu adam 'deli mi ne" dediler. Ama bu işi başardım ve bizim için iyi bir avantaj." diye konuştu.