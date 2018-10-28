taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım

Van'da çiftçi Necmettin Direk, komşularının yolu kapatması üzerine kurduğu ilkel teleferikle yaya olarak bir saatte gidilen tarlasına yaklaşık 40 saniyede ulaşıyor.

AA | 28.10.2018 - 05:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Direk, tarlasına giden yolun komşuları tarafından kapatılmasının ardından, uzun bir zaman mahalle çevresindeki yolu yürüyerek yaklaşık bir saatte tarlasına ulaşmaya başladı.

Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım

RİZE'DE GÖRDÜĞÜ SİSTEMİ KURDURTTU

Her gün yürüyerek büyük mesafe kateden Direk, çareyi Rize'de gördüğü teleferik sistemini bahçesine kurmakta buldu.

Direk, arkadaşı vasıtasıyla Rize'den teleferik ustasını Van'a getirerek, evi ile tarla arasında ilkel teleferik sistemini kurdu.

Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım

Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım VİDEO

BİR SAATLİK YOLU 40 SANİYEYE İNDİ

Elektrikle çalışan teleferik sayesinde bir saatlik yolu 40 saniyeye indiren Direk, 9 yıldır bu sistemle tarlasına ulaşıyor.

Direk, evi ile tarlasının arasında 250 metre mesafe olduğunu ve tarlasına giden yolun kendi arazileri üzerinden geçmesi nedeniyle komşuları tarafından kapatıldığını söyledi.

Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım

Yolun kapatılmasıyla teleferik sistemini kurmaya karar verdiğini anlatan Direk, "Van'da uğraştım ama asansörcüler bu sistemi kurmaya yanaşmadı. Daha önce Karadeniz'e bir seyahatimde teleferik sistemlerini görmüştüm. Rize'ye gittim ve oradaki teleferik ustasını buraya getirdim. Malzemeyi temin ettikten sonra evim ile tarla arasında teleferik kurdum." dedi.

Direk, teleferik için ilk başta 250 metre halat ile diğer malzemeleri temin ettiğini aktardı.

Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım

"KOMŞULARIM 'DELİ Mİ NE' DEDİ"

Sistemi kurabilmek için 9 yıl önce 6 bin 500 lira harcadığını ifade eden Direk, "Yaklaşık dokuz yıldır bu sistemle tarlama ulaşıyorum. Diğer yolu kullanmam neredeyse bir saati buluyor ama teleferikle 40 saniyede gidebiliyorum. Çocuklarım da bu teleferikle tarlaya gidiyor. Bu bizim için büyük avantaj. Komşularım ilk gördüğünde çok şaşırmışlardı. Hatta bu adam 'deli mi ne" dediler. Ama bu işi başardım ve bizim için iyi bir avantaj." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

88
Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

14
13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

44
Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

76
Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

11
Hareketsiz yolculuk damar hastalığını tetikliyor

Hareketsiz yolculuk damar hastalığını tetikliyor

5
Sağlık Bakanlığı 609 ilacı yerelleştirildi

Sağlık Bakanlığı 609 ilacı yerelleştirildi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM