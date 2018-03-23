Turiste İstanbul'u dolaştıran taksici hakim karşısında

Turist olarak İstanbul’a gelen Suudi Arabistan uyruklu A.N.M., ülkesine dönmek üzere Karaköy’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek amacıyla şüpheli Enver C.’nin şoförlüğünü yaptığı ticari taksiye bindi.

İddiaya göre, taksici turist olması nedeniyle İstanbul’u ve havaalanı yolunu bilmemesinden faydalanarak daha uzun mesafe gitmek ve böylece daha fazla taksi ücreti alabilmek amacıyla, Anadolu Yakası’na geçtiğinde kasıtlı olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolundan tekrar Avrupa Yakası’na geçti.

21.15'te olan uçağını 20.50'de havaalanında olabilmeleri nedeniyle kaçıran turist, taksici hakkında şikayette bulundu.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Karaköy’den aldığı Suudi Arabistanlı turisti, yolları bilmemesinden faydalanarak yolu uzatıp Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü gerekçesiyle dava açılan taksici Enver C., “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, ilk celsede hazır bulunmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık Enver C. katıldı.

"SÜREKLİ KONUŞTUKLARI İÇİN DİKKATİM DAĞILDI"

Savunması sorulan sanık Enver C., olay günü müştekiyi yanındakilerle birlikte Karaköy’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürmek için taksiye aldığını söyleyerek, “Bana, ‘En hızlı şekilde hangi yoldan gidersek oradan gidelim’ dediler. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Anadolu yakasına geçtim. Otobanda devam ederken trafiğin de yoğun olması nedeniyle daha sakin yollardan gitmek istedim. Yanlışlıkla Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne giden yoldan girdim. Yolda müşteri ve yanındakiler sürekli bağırarak konuştukları için dikkatim dağıldı. Sapakları kaçırarak havaalanı yerine Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün olduğu tarafa çıktım.” dedi.

“HATA BENDEN KAYNAKLANDIĞI İÇİN YAZAN BEDELİ ALMADIM”

Mecbur kalarak köprüden karşıya geçtiğini kaydeden sanık, “Daha sonra tekrar dönerek müştekiyi Sabiha Gökçen Havalimanı’na gecikmeli olarak bıraktım. Bu hata benden kaynaklandığı için taksimetrede yazan bedel olan 380 TL’yi müştekiden almadım. Köprü ve otoban ücretlerini de talep etmedim.” ifadelerini kullandı.

"UÇAKLARINI KAÇIRDIKLARI İÇİN PARA TALEP ETTİLER"

Sanık savunmasının devamında, “Müşteki ve yanındakiler uçaklarını kaçırmış olmaları nedeniyle benden 8 bin TL para talep ettiler. Ben vermeyeceğimi söylediğim için benim hakkımda şikayette bulundular. Ben dolandırmak gayesiyle hareket etmedim, kasten bir eylemim olmamıştır." diyerek beraatini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanığın savunmasının alınmasına yönelik çıkarılan yakalama emrinin savunması alındığından kaldırılmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.