Etimesgut'ta asker uğurlamak için araç konvoyu yapan şahıslar, Bağlıca Bulvarı’nın Söğütözü istikametinde durarak oyun havası oynamaya başladı. Yanlış yola giren bir sürücü, kalabalığa daldı, 6 kişi yaralandı.

1 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Sürücü A.G.’nin yolunu şaşırması sonucu trafik işaretlerini yıkarak kalabalığın arasına daldı. Feci kaza nedeniyle, asker eğlencesi yapan F.B., R.Ç., O.Ü., E.Ü. ile 09 R 0053 plakalı otomobilin sürücüsü A.G. ve yolcusu N.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine noktaya çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Yolunu şaşıran sürücü asker eğlencesine daldı: 6 yaralı VİDEO











ARAÇ PARÇALANDI OLAY YERİNDE İNCELEME VAR

Kaza nedeniyle araçtan kopan parçalar ve cam kırıkları bulvar üzerine saçıldı. Çevre güvenliği alan polis ekipleri, kaza yerini şerit çekerek kapattı.

Daha sonra bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, araçlar ve yol üzerinde çalışma yaptı. Polisin kaza hakkında incelemesi sürüyor.