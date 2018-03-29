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Yonca Evcimik sokak çalgıcılarını eziyordu

Şarkıcı Yonca Evcimik, Meltem Cumbul ile bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 11:47..
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Yonca Evcimik ve Meltem Cumbul, önceki akşam birlikte eğlendi. Mekan çıkışı görütülenen ikili, hızlıca orayı terk etti.

SOKAK ÇALGICILARINI EZECEKTİ

Milliyet'te yer alan habere göre, taksi yerine eski model bir araca binmeyi tercih eden Yonca Evcimik, etrafını saran çalgıcılara para vermemek ve kurtulmak adına ilginç bir yönteme başvurdu. Arkadaşının kontrolündeki aracı hızlı sürmesi telkininde bulunan şarkıcı, az daha kazaya sebebiyet veriyordu. Aracını insanların yürüdüğü kaldırımda süren Yonca Evcimik'in arkadaşı, az daha sokak çalgıcılarını eziyordu.

Yonca Evcimik sokak çalgıcılarını eziyordu

Aldığı kilolar dikkatlerden kaçmayan Meltem Cumbul, bir mekanın Bülent Ersoy'un önceki ve sonraki halinin fotoğraflarını tuvaletlerinde kullanmasını Instagram'da paylaşmış, daha sonra bunu silmişti. O günden beri ağzını bıçak açmayan oyuncu, aynı soruyla karşılaşınca, "Bu konu hakkında konuşmayacağım" cevabını vererek bir taksiye binerek oradan uzaklaştı.

Yonca Evcimik sokak çalgıcılarını eziyordu

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