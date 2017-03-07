Yonca Evcimik'ten 40.yıla özel direk dansı

1978’den itibaren müzikallerde yer alan, albümleriyle de 90’lı yıllara damgasını vuran Yonca Evcimik, 40’ıncı sanat yılını kutladı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Bir barda verilen partiye Bahar Korçan, Cengiz Abazoğlu, Demet Akbağ, Haldun Dormen ve Kemal Doğulu gibi birçok ünlü katıldı.

DİREK DANSI YAPTI

Gecenin sürprizi de Evcimik’ten geldi. Formu ve enerjisiyle geçen yıllara meydan okuyan 54 yaşındaki sanatçı, direk dansı yaptı. Seksi tulumu ve dansı ile alkış alan Evcimik, şovunu ıslıklar eşliğinde tamamladı.