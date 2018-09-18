Yönetim bilimlerinin merkezi üniversite: KTO Karatay

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bölümlerinin tamamında, eğitim aldığı alandaki sorunlara çözüm üretebilme yeteneği gelişmiş, alanında rekabet edebilecek bilgi ve donanıma sahip, millî ve manevi değerlere önem veren, liderlik vasıflarına sahip, yenilikçi bireylerin, nitelikli yöneticiler olarak iktisadi ve idari bilimler alanında iş hayatına katılımını sağlamayı amaçlıyor.

ALANINDA UZMAN VE AKADEMİK KADRO

KTO Karatay Üniversitesindeki 6 fakülteden biri olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alanında uzman, çeşitli akademik çalışmalarda deneyim kazanmış, önemli projelerin yürütücüsü olan eğitim kadrosu ile geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor.

İKİ DİPLOMAYLA MEZUN OLMA ŞANSI

KTO Karatay Üniversitesinde öğrenciler iki diplomayla mezun olabiliyor. Örneğin İşletme alanında öğrenim gören bir öğrenci İslam Ekonomisi ve Finans, Enerji Yönetimi, Tarih, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Psikoloji, Endüstri Mühendisliği gibi çeşitli bölümlerde çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olabiliyor. Böylece iki farklı disiplinde elde etmiş olduğu bilgi birikimi ile işte aranan ve iş kuran bir mezun olarak profesyonel iş hayatına atılıyor.

EKONOMİK VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İslam Ekonomisi ve Finans, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik ile Enerji Yönetimi bölümlerini bünyesinde bulunduran İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde; her alan için nitelikli, bilime katkı sağlayacak sosyal ve ekonomik çalışmalar da yapılıyor.

Gerçekleştirilen çalıştay, konferans ve panellerle öğrenciler eğitimlerini uygulamaya dökerek, sosyal ve bilimsel faaliyetler ile de taçlandırıyor.

İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA BÖLÜMLER

KTO Karatay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeteneklerini kullanabilecek, ülkemizi gelişmekte olan ülkeler arasından, gelişmiş ülke düzeyine getirmeyi kendine amaç edinmiş, toplumdaki refahı artıracak, uluslararası gelişmeleri takip edebilecek değil öngörebilecek işletmecileri, İslam ekonomisi ve finans uzmanlarını, enerji yöneticilerini, uluslararası ticaret ve lojistik ile sigortacılık ve sosyal güvenlik uzmanlarını aranan mezunlar olarak iş dünyasına kazandırıyor.

GELECEĞİN ÖNCÜ MESLEKLERİNE KAPI AÇIYOR

KTO Karatay Üniversitesi, fakülte bünyesinde bulundurduğu ve gerek yurt içi gerekse yurt dışında eksikliği duyulan, lisans düzeyinde ilk olarak üniversite bünyesinde eğitim verilen İslam Ekonomisi ve Finans ile Enerji Yönetimi bölümleriyle de geleceğin öncü mesleklerine kapı aralıyor.

İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü ise KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde Türkiye’ye katkı sağlayacak bölümlerin başında geliyor.

İslam Ekonomisi ve Finans’ın önemine hâlihazırda yabancı olmayan katılım bankaları da bu bağlamda üniversiteye ve bölüme desteklerini sürdürüyor.

İNSAN GÜCÜNÜ KAZANDIRIYOR

Dünyada ve ülkemizde giderek artan enerji talebi ve kaynakların kullanımı ile ilgili sorunlar enerji yönetimi alanında çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip insan kaynağına duyulan ihtiyacının arttığı günümüzde ise KTO Karatay Üniversitesi, Enerji Yönetimi Bölümü ile de enerji alanında gelişme ve değişimleri takip eden buna göre pozisyon almayı bilen insan gücünü ülkemize kazandırıyor.