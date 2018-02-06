Yönetmen Ümit Ünal'dan yeni roman

Ümit Ünal’ın Everest Yayınları’ndan çıkan yeni romanı Bana Göre Kıyamet bilindik anlatı tekniklerine yüz vermiyor.

Konuşkan bir kafanın içinde durmadan konuşan insanların sesinden terkip yaratmayı başarıyor. Gürültü olmayan bir terkip. Bu terkibin içinde kıyamet de var, kadınlık ile erkeklik de, erkeklik ve kadınlık da, kadınlık ile kadınlık da. Dahası, yanımızda yöremizde yaşayan vampirler de. Aşk mı?

Şüphesiz ki, her şeyin ortasında o var. Roman biterken, bitmeyen bir borç duygusu... Alacaklı Bahar mıdır, yoksa Maya mı? Romana eşlik eden Ümit Ünal çizimleri kitaba ayrı bir anlam katıyor.

Ümit Ünal

Yazar: Ümit Ünal

Yayınevi: Everest Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 156

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