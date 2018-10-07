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Yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere, 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 13:53..
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Aydın Söke'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kamil Renklidere'nin cenazesi, ikindi vaktinde Bodrum Turgutreis Yalı Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Terzi Baba filmi ile 1998 yılında Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen Kamil Renklidere, Türk sinemasının Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi önemli isimleriyle çeşitli filmlerde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmıştı.

Yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere hayatını kaybetti

BAKANDAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaşamını yitiren yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Bakan Ersoy sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, yönetmen Renklidere'nin vefatı nedeniyle paylaşım yaptı.

Bakan Ersoy mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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