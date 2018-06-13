Yönetmen ve yapımcılardan Talat Bulut kararı

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Yasak Elma' dizisinin setinde Talat Bulut'un kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut iddiaları yalanlasa da hakkında dava açılmıştı.

Bugün Talat Bulut'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncular Sendikası'ndan sonra aralarında Ahu Öztürk, Kenan Tekeş, Seren Yüce ve Tolga Karaçelik gibi isimlerin olduğu 56 yapımcı ve yönetmen Talat Bulut'a tepki gösterdi: 'Artık Talat Bulut'a film ve dizilerimizde yer vermeyeceğiz.'

İŞTE YÖNETMEN VE YAPIMCILARIN ORTAK AÇIKLAMASI



"Türkiye sinema sektörüne emek veren yapımcı ve yönetmenler olarak, ülkemizde her alanda olduğu gibi, sektörümüzde de kadın çalışanlara yönelik taciz ve istismar olayları yaşandığını biliyoruz ve setlerimizde bu olayların son bulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yasak Elma adlı televizyon dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut’un, sette bir kostüm asistanını taciz ettiğini, kostüm asistanı genç kadının süreci yargıya yansıtma kararıyla birlikte öğrendik.

"ADI TACİZE KARIŞMIŞ İSİMLERLE ÇALIŞMAYACAĞIZ"

Bizler, Türkiye toplumunda taciz ve istismar vakalarını ifşa etmenin kadınlar için ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ‘kadının beyanı esastır’ ilkesine inanıyoruz. Yargıya taşınmakta olan bu taciz vakasında, kostüm asistanı arkadaşımızın yanında olduğumuzu, bundan sonra filmlerimizde adı tacize karışmış isimlere yer vermeyeceğimizi kamuoyu önünde açıklıyoruz. Sektörümüzde kadına yönelik şiddet, taciz ve istismarın takipçisiyiz, kamera önündeki ve arkasındaki bütün kadın arkadaşlarımızın yanındayız.

Saygılarımızla…"



