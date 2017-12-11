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Yönetmeni öldüren şüpheli otomobille merdivenlerden indi

Ödüllü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u öldüren figüran Osman A.'nın, yönetmenin aracıyla kaçarken görüntüleri ortaya çıktı.

DHA | 11.12.2017 - 16:36..
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Ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi 58 yaşındaki ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, Şile'deki evinin önünde başına beyzbol sopası vurularak ölü bir halde bulunmuştu.

DİZİDE FİGÜRANLIK YAPAN KİŞİ ÖLDÜRDÜ

Çalışmaları devam eden cinayette önce Uzun'un yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan O.A.’nın öldürdüğü belirlendi. Ardından da yeni detaylar ortaya çıktı.

Şüphelinin bir süre Şile yollarından gittikten sonra önüne çıkan merdivenlerden araçla inmeye çalıştığı ancak başaramayınca aracı terk ederek yaya kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin sabaha karşı polise teslim olduğu öğrenilirken, ifadesinde birlikte alkol aldıklarını daha önce vaad ettiği bir rol yüzünden çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.

Yönetmeni öldüren şüpheli otomobille merdivenlerden indi

"ROL ALMAK İÇİN ONUN HER DEDİĞİNİ YAPTIM"

Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olduğu ortaya çıkan figüran Osman A.'nın poliste süren işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili ifadesinde Osman A'nın,  gündüz saatlerinde Mustafa Kemal Uzun'la buluştuğunu, gün boyu birlikte vakit geçirdikten sonra akşam Şile'ye geçtiklerini, içki içtiklerini, alkolün etkisiyle bir süre sonra aralarında tartışma çıktığını anlattığı öğrenildi.

Yönetmenin kendisine rol vereceğini vaad ettiğini anlatan şüphelinin "Rol almak için onun her dediğini yaptım" dediği de öğrenildi.

Yönetmeni öldüren şüpheli otomobille merdivenlerden indi

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olay gecesi yine bu nedenle tartıştıklarını anlatan, olayı bir anlık öfkeyle yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen şüphelinin önümüzdeki saatlerde Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Yönetmeni öldüren şüpheli otomobille merdivenlerden indi

Yönetmeni öldüren şüpheli otomobille merdivenlerden indi

Yönetmeni öldüren şüpheli otomobille merdivenlerden indi

Yönetmeni öldüren şüpheli otomobille merdivenlerden indi

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