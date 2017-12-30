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Yordam Kitap 2018’de 40 yeni kitabı okurlarla buluşturacak

Yordam Kitap, klasik yapıtları ve kuram-araştırma alanında önemli tartışmalar açan çeviri ve telif eserlerle birlikte, toplam 40 yeni kitabı yayımlayacak.

Haber Merkezi | 30.12.2017 - 10:09..
  1. Haberler
  2. Kitap

Yayınevinin 2018 programında Friedrich Engels’in tam üç eseri yer alıyor: Erkin Özalp’in Almancadan yaptığı çevirilerle okurlarla buluşacak olan klasik yapıtlar Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni ve Ütopyadan Bilime Sosyalizmin Gelişimi ile Okay Gönensin’in Türkçeye kazandırdığı Alman Köylü Savaşı.

TEORİK ÇALIŞMALAR

Yordam Kitap’ın 2018 programında kuram-araştırma ve tartışma alanında yine çok sayıda çeviri eser var. Yayın programındaki bu önemli kitapların bir bölümü, 2017 programında da yer alan ancak yoğunluk nedeniyle yayımlanamayan kitaplar. Bertell Ollman ve Kevin B. Anderson tarafından hazırlanan kapsamlı bir çalışma olan August Nimtz’in iki ciltlik eseri Lenin’in Seçim Stratejisi: Sandık ve Sokak 2018’de okurlarla buluşacak kitaplar arasında öne çıkıyor.

Yordam Kitap tarafından yayımlanan Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler yapıtı da bu sene çok okunan eserlerden oldu.

Yordam Kitap 2018’de 40 yeni kitabı okurlarla buluşturacak

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

I. cilt

İdefix

FELSEFENİN AŞILMASI VE GERÇEKLEŞMESİ

Felsefeci Hans Heinz Holz’un Felsefenin Aşılması ve Gerçekleştirilmesi adlı kapsamlı yapıtının ikinci cildi, günümüzün en önemli Marksist düşünürlerinden Samir Amin’in Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme ile Avrupa Merkezcilik adlı yapıtları, geçtiğimiz yıl Hayırlı Savaş Söylencesi adlı kitabı yayımlanan Jacques Pauwels’in Büyük Sınıf Savaşı 1914-18 adlı eseri, Vijay Prashad’ın Esmer Milletler’i ve Daniel Bensaid’in Davetsiz Misafir: Marx adlı yapıtları da Yordam Kitap’ın 2018 programında yer alıyor.

Yordam Kitap 2018’de 40 yeni kitabı okurlarla buluşturacak

II. cilt

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Yordam Kitap’ın kuram-araştırma alanında yayımlayacağı telif eserler de yine ülke ve dünya gündemine dair önemli tartışmalara ışık tutacak.

Yordam Kitap’ın 2018 programında yer alan telif eserler arasında, Gökhan Atılgan tarafından hazırlanan Mühürler-Türkiye Sosyalist Hareketinden Eserler ile birlikte, Onur Karahanaoğulları imzalı Marksizm ve Hukuk da var.

ÜÇ AYRI DİZİDE BEŞ AYRI KİTAP

Yordam Kitap, 2018 yılı boyunca farklı dizilerinden yeni kitaplar yayımlamaya da devam edecek.

Son olarak “Çizgilerle” dizisini de her yıl yeni kitaplarla devam ettiren Yordam Kitap, bu dizide Turgay Fişekçi ve Soner Tuna imzalı Çizgilerle Nâzım Hikmet’le birlikte önemli bir esere daha yer verecek: Amerikalı yazar Stephanie McMillan’ın esprili dili ve özgün çizgileriyle sistemin özüne işaret eden yapıtı, Kapitalizm Ölmeli.

Yordam Kitap 2018’de 40 yeni kitabı okurlarla buluşturacak

YORDAM EDEBİYAT'IN 2018 PROGRAMI ÇOK YOĞUN

Programını ayrıca oluşturan Yordam Edebiyat’ın 2018 gündeminde ise Aleksandr Puşkin, Emile Zola, Honore de Balzac, Jack London, Maksim Gorki, Mihail Şolohov, Louis Aragon gibi klasiklerin yanı sıra China Miéville, Stefan Heym gibi çağdaş yazarların eserleri de yer alıyor.

1 Haziran 2016’da yola koyulan ve yaklaşık bir buçuk yılda 30 kitaba ulaşan Yordam Edebiyat programını aynı hızda devam ettirerek 2018’de 50 kitaba ulaşmayı hedefliyor…

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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