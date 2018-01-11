taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.336
USD
3,7973
EURO
4,5417
ALTIN
160,96
PETR
69,4500

Yordam Kitap'tan dört yeni kitap

Yordam Kitap 2018'de ilk kitaplarını okuyucularıyla tanıştırdı.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 15:28..
  1. Haberler
  2. Kitap

Türkiye'de yayıncılık sektörünün önemli ayaklarından olan Yordam Kitap, yeni kitaplarını yayımladı.

Greg Albo – Leo Panitch'in hazırladıkları Devrimi Yeniden Düşünmek, Karl Marx Friedich Engels'in ortak kaleme aldıkları Gotha ve Erfurt Programları Üzerine, Paul Blackledge'nin Marksist Tarih Kuramı Üzerine ve Rus yazar İvan Gonçarov'un klasik eseri olan Oblomov raflarda yerini alanlardan.

DEVRİMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK ( Greg Albo – Leo Panitch)

Yordam Kitap'tan dört yeni kitap

Çağdaş Marksizmin en önemli ve verimli tartışma kanallarından biri olan Socialist Register, 1917 Ekim Devrimi’nin yüzüncü yılını selamlayan özel bir sayı ile okuyucuyla buluşuyor.

Yazarlar: Greg Albo – Leo Panitch (Kolektif)

Yayınevi: Yordam Kitap

Çeviren: Rafet Koca

Yayım yılı: 2018

Syf: 272

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

KARL MARX & FRIEDICH ENGELS - GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARI ÜZERİNE

Yordam Kitap'tan dört yeni kitap

Marx ile Engels’in Alman işçi sınıfı partisinin farklı program taslakları ve programları hakkındaki eleştirel değerlendirmelerinin yer aldığı yazı ve mektupları, program sorununa nasıl baktıklarını göstermenin yanı sıra, işçi sınıfının iktisadi kurtuluş mücadelesi ve daha pek çok başlık yer alıyor.

Yazarlar: Karl Marx & Friedric Engels

Yayınevi: Yordam Kitap

Çeviren: Erkin Özalp

Syf: 160

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

PAUL BLACKLEDGE - MARKSİST TARİH KURAMI ÜZERİNE

Yordam Kitap'tan dört yeni kitap

Tarihçilerin, kültür, toplum ve siyaset kuramı araştırmacılarının, kapitalizm karşıtlarının ve tarih meraklılarının ilgi ve merakla okuyacağı bir kitap.

Yazar: Paul Blackledge

Yayınevi: Yordam Kitap

Çeviren: Şükrü Alpagut

Syf: 336

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

İVAN GONÇAROV - OBLOMOV

Yordam Kitap'tan dört yeni kitap

Yatağında hayal kurarak uyuklamaktan başka bir emeli olmayan Oblomov’un, önce taşınma derdiyle boğuşmak, sonra çiftliğini denetlemek zorunda kalmakla altüst olan dünyası, eşine az rastlanır bir mizahla anlatılır.

Oblomov, Yordam Kitap'tan yeni baskısıyla raflarda.

Yazar: İvan Gonçarov

Yayınevi: Yordam Kitap

Çeviren: Nuri Yıldırım

Syf: 624

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

İlginizi Çekebilir
Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazarlar
Edebiyat alanında verilen en prestijli ödül olan Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazanan kadın yazarlar.
Müberra Gürel'in çok okunan 'Dijital Kehanet' kitabı
Yazarın kitabı geçtiğimiz yıl Destek Yayınları etiketiyle kitapseverler tanıştı.
Maksim Gorki’nin ünlü romanı: Ana
Rus yazar Maksim Gorki, romanında dönemin toplumsal kavgalarını oğul Pavel ve annesi Pelage’nin kişiliği ve hayatı etrafında sert eleştirilerle dile getiriyor.
İlber Ortaylı'dan yeni kitap
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Atatürk'ün hayatını anlattığı 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' adlı kitabı, Kronik Kitap etiketiyle yayımlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

479
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

42
Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

102
PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

146
Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

153
Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

45
Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM