Yordam Kitap'tan dört yeni kitap

Türkiye'de yayıncılık sektörünün önemli ayaklarından olan Yordam Kitap, yeni kitaplarını yayımladı.

Greg Albo – Leo Panitch'in hazırladıkları Devrimi Yeniden Düşünmek, Karl Marx Friedich Engels'in ortak kaleme aldıkları Gotha ve Erfurt Programları Üzerine, Paul Blackledge'nin Marksist Tarih Kuramı Üzerine ve Rus yazar İvan Gonçarov'un klasik eseri olan Oblomov raflarda yerini alanlardan.

DEVRİMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK ( Greg Albo – Leo Panitch)

Çağdaş Marksizmin en önemli ve verimli tartışma kanallarından biri olan Socialist Register, 1917 Ekim Devrimi’nin yüzüncü yılını selamlayan özel bir sayı ile okuyucuyla buluşuyor.

Yazarlar: Greg Albo – Leo Panitch (Kolektif)

Yayınevi: Yordam Kitap

Çeviren: Rafet Koca

Yayım yılı: 2018

Syf: 272

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D&R

KARL MARX & FRIEDICH ENGELS - GOTHA VE ERFURT PROGRAMLARI ÜZERİNE

Marx ile Engels’in Alman işçi sınıfı partisinin farklı program taslakları ve programları hakkındaki eleştirel değerlendirmelerinin yer aldığı yazı ve mektupları, program sorununa nasıl baktıklarını göstermenin yanı sıra, işçi sınıfının iktisadi kurtuluş mücadelesi ve daha pek çok başlık yer alıyor.

Yazarlar: Karl Marx & Friedric Engels

Yayınevi: Yordam Kitap

Çeviren: Erkin Özalp

Syf: 160

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D&R

PAUL BLACKLEDGE - MARKSİST TARİH KURAMI ÜZERİNE

Tarihçilerin, kültür, toplum ve siyaset kuramı araştırmacılarının, kapitalizm karşıtlarının ve tarih meraklılarının ilgi ve merakla okuyacağı bir kitap.

Yazar: Paul Blackledge

Yayınevi: Yordam Kitap

Çeviren: Şükrü Alpagut

Syf: 336

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D&R

İVAN GONÇAROV - OBLOMOV

Yatağında hayal kurarak uyuklamaktan başka bir emeli olmayan Oblomov’un, önce taşınma derdiyle boğuşmak, sonra çiftliğini denetlemek zorunda kalmakla altüst olan dünyası, eşine az rastlanır bir mizahla anlatılır.

Oblomov, Yordam Kitap'tan yeni baskısıyla raflarda.

Yazar: İvan Gonçarov

Yayınevi: Yordam Kitap

Çeviren: Nuri Yıldırım

Syf: 624

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İdefix

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]