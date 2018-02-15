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Yörükler güneş paneliyle elektriğe kavuştu

Toros Dağları'nda göçebe olarak yaşam süren Yörükler Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı güneş panelleriyle elektrik sıkıntısını çözdü.

AA | 15.02.2018 - 17:39..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Toros Dağlarında göçebe hayat süren ve bu nedenle elektrik sıkıntısı yaşayan Yörüklere, "Kıl Çadırı Aydınlanıyor Projesi" kapsımında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından güneş paneli dağıtıldı.

151 AİLEYE GÜNEŞ PANELİ VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince kent genelinde 151 Yörük aileye güneş paneli verildi. Paneller sayesinde, Yörükler binlerce metre rakımda elektrik sıkıntısı çekmeden yaşamlarını sürdürebilme imkanına erişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, güneş panelleriyle artık Yörüklerin de yüksek yaşam standartlarına adım attığını belirtti.

Yörükler güneş paneliyle elektriğe kavuştu

"YÖRÜKLER KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR"

Kendisinin de bir Yörük olduğunu vurgulayan Kocamaz, şunları kaydetti: "O yüzden Yörük vatandaşlarımıza 'Biz de sizlerden biriyiz' dedik ve harekete geçtik. Yörüklere öncelik verdik. Yol açtık, su götürdük, çeşitli destekleme projeleriyle Yörük kültürünün sürmesi için mücadele ediyoruz. Son olarak da Gülnar'da 30, Anamur'da 17, Bozyazı'da 4, Aydıncık'ta 10, Silifke'de 41 ve Mut'ta 49 Yörük ailesine güneş panelleri dağıttık. Şimdi Yörüklerimiz kendi elektriğini üretiyor, kara çadırlar bu elektrikle aydınlanıyor ve Yörüklerimiz binlerce metre yüksekte televizyon izleyerek gündemden haberdar olabiliyor. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz paneller gün içerisinde aynı anda kullanımda 12 saat aydınlatma, 5 saat televizyon ve 1 saat telefon şarjına yetebiliyor."

Yörükler güneş paneliyle elektriğe kavuştu


"ZOR AMA GEÇİMİMİZİ BU ŞEKİLDE SAĞLIYORUZ"

Projeden faydalanan Esat Belen de bütün yıl küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraştıklarını belirtti.

Yılın tamamında çadırlarda yaşadıklarını aktaran Belen, "Senede 3 kez göç yapıyoruz. Yaylalarda belli bölgelere göç ederiz. Yılın 12 ayında da çadırlarda yaşarız. Elbette zor bir hayat ama geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Bu paneller sayesinde elektrik üretiyoruz. Bu projenin çadırlarımıza gelmesiyle ışığımız oldu. Önceden de aydınlatmalar kullanıyorduk ama bu kadar iyi olmuyordu. Şimdi bu elektriği aydınlatmada, televizyonda, telefonlarımızın şarjında kullanabiliyoruz." diye konuştu.

Yörük Kerime Belen de belediyenin dağıttığı güneş panellerinin çok faydalı olduğunu belirtti.

Yörükler güneş paneliyle elektriğe kavuştu

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