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YÖS sınavı yapıldı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde ilk kez yapıldı.

İHA | 04.06.2018 - 16:03..
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı kendi bünyesinde gerçekleştirmeye başladı. Bu yıl ilk kez düzenlediği ve Türkiye’deki tüm üniversitelerde geçerli olacak olan ALKÜ’nün YÖS sınavına 106 başvuru yapıldı.

SINAVA 106 BAŞVURU OLDU

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Uysal, "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi‘nde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı ilk defa yapıyoruz. Sınavın adını ALKÜ-YÖS olarak belirledik. Sınava toplamda 106 başvuru oldu. İlk defa yapılmasına karşın başvuru sayısı oldukça iyi ve ilerleyen zamanlarda bu sayının giderek katlanmasını öngörüyoruz. Birçok farklı ülkeden katılım var. Daha çok Rusya, Bulgaristan, Irak, Suriye, Ürdün, Ukrayna gibi ülkelerden katılım oldu" dedi.

YÖS sınavı yapıldı


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