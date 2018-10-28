taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Yosemite Parkı'ndaki ünlü fotoğraf noktasında facia

ABD'nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı'ndaki Taft Noktası'nda fotoğraf çekilmek isteyen bir çift 900 metre yükseklikten vadi tabanına çakıldı

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 09:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

qwe

California'daki ünlü Yosemite Ulusal Parkı'nda bir facia yaşandı. Parktaki ünlü manzara noktalarından birinden düşen iki turist hayatını kaybetti.

900 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Taft Noktası adı verilen ve yaklaşık 900 metre yükseklikte bulunan bölümde fotoğraf çektirmek isteyen bir çift, 900 metre yükseklikten vadi tabanına düşerek hayatını kaybetti.

Talihsiz çiftin ölümünün bu yıl parkta meydana gelen 10. ölüm olduğu belirtildi. Park yönetimi olayın araştırıldığını açıkladı.

EVLİLİK TEKLİFİ SIRASINDA DÜŞTÜLER

Hayatını kaybeden çiftin fotoğraf çektirmek istedikleri Taft Noktası, geçtiğimiz günlerde Matthew Dippel isimli bir fotoğrafçının rastgele çektiği bir evlilik teklifi fotoğrafının ardından gündeme gelmişti.

Dippel fotoğrafı çektiği Taft Noktası'nın teklifler ve evlilikler için en popüler bölgelerden biri olduğunu söylemişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

102
Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

24
Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

232
13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

81
Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

46
Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım

Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım

9
Üsküdar'da rehine krizi: 1 yaralı

Üsküdar'da rehine krizi: 1 yaralı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM