Yosemite Parkı'ndaki ünlü fotoğraf noktasında facia

California'daki ünlü Yosemite Ulusal Parkı'nda bir facia yaşandı. Parktaki ünlü manzara noktalarından birinden düşen iki turist hayatını kaybetti.

900 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Taft Noktası adı verilen ve yaklaşık 900 metre yükseklikte bulunan bölümde fotoğraf çektirmek isteyen bir çift, 900 metre yükseklikten vadi tabanına düşerek hayatını kaybetti.

Talihsiz çiftin ölümünün bu yıl parkta meydana gelen 10. ölüm olduğu belirtildi. Park yönetimi olayın araştırıldığını açıkladı.

EVLİLİK TEKLİFİ SIRASINDA DÜŞTÜLER

Hayatını kaybeden çiftin fotoğraf çektirmek istedikleri Taft Noktası, geçtiğimiz günlerde Matthew Dippel isimli bir fotoğrafçının rastgele çektiği bir evlilik teklifi fotoğrafının ardından gündeme gelmişti.

Dippel fotoğrafı çektiği Taft Noktası'nın teklifler ve evlilikler için en popüler bölgelerden biri olduğunu söylemişti.