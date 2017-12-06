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Youtube'a 10 bin kişilik istihdam

YouTube, politikalarını ihlal eden uygunsuz videoları silmek için 10 bin kişi daha istihdam edecek.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 07:29..
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  2. Teknoloji

YouTube'un Üst Yöneticisi Susan Wojcicki, "bazı kötü aktörlerin, Google'un sahipliğindeki hizmeti yanlış bilgilendirmek, manipüle etmek, rahatsızlık ve hatta zarar vermek amacıyla kötüye kullandığını" bildirdi.

SORUNLU VİDEOLARA VE YORUMLARA İŞARET

Wojcicki, bu sorunla mücadelede gelecek yıla kadar en az 10 bin kişinin görevlendirileceğini belirterek, YouTube'un aynı zamanda çocuklara zarar veren veya nefret söylemi içeren "sorunlu" yorumları ya da videoları işaretleyecek bir teknoloji kullanacağını söyledi.

YouTube, bu teknolojiyi halihazırda şiddet içeren aşırılıkçı videoları kaldırmak için kullanıyor.

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