Youtube binasına saldıran kişinin kimliği belli oldu

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olayda hayatını kaybeden ve şüpheli kişi olduğu bildirilen kadının kimliği belirlendi. Amerikan basınında 'şüpheli' olarak ismi açıklanan Nasim Aghdam, 39 yaşında.

YOUTUBE'DA VİDEOLAR PAYLAŞIYORDU

Azerbaycan asıllı, İranlı, Amerika'da yaşayan ve veganlığıyla ön plana çıkan Aghdam, Youtube kanallarından tuhaf videolar paylaşıyordu.

TABANCAYLA SALDIRDI

CNBC'nin yetkililere dayandırdığı haberinde, Aghdam'ın saldırıda 9 milimetrelik bir tabanca kullandığı, olayın terör kaynaklı olmadığına inanıldığı ifade edildi.

"YOUTUBE AYRIMCILIK YAPIYOR" DEDİ

NBC Bay Area yerel kanalına göre Aghdam, Ocak 2017'de kendi YouTube kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendi Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürüyordu.

Youtube binasına saldıran kadın: Nasim Aghdam VİDEO

İZLENME SAYILARI DÜŞTÜ

Filtrelemenin ardından Aghdam, kanalının izlenme sayısında düşüş görüldüğünü iddia etti ve Şubat 2017'de Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda "YouTube'da eşit büyüme fırsatı yok." ifadesini kullandı.

Ayrıca dün, YouTube'un ana merkezinin otoparkından çekilen aracın Aghdam'a ait olduğu, 2014'te YouTube üzerinden yaptığı bir paylaşımda Aghdam'ın "Et, cinayettir" yazan aracının vejetaryen karşıtı kişiler tarafından tahrip edildiğini söylediği öğrenildi.

ABD basınında yer alan bazı haberlerde ise yetkililerin saldırıda Aghdam'ın olayda yaralanan kişilerle olası ilişkilerinin de devam eden soruşturma kapsamında araştırıldığı vurgulandı.