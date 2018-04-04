San Bruno polisi, YouTube'un ana merkez kampüsünden silah seslerinin geldiğini doğruladı. Yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre, 4 binanın ve 2 bine yakın çalışanın bulunduğu yerde 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

YouTube binasında saldırı; 4 yaralı VİDEO



ÇALIŞANLAR OFİSLERİNE BARİKATLAR KURDU

ABD basınında yer alan haberlere göre de kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terketmeye başladıkları, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadıkları ifade edildi.

Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan ilk görüntülerde, binalardan çıkan yüzlerce çalışan üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bölgeye götürüldü.