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Youtube fenomeni Ruhi Çenet ölümden döndü

Video paylaşım sitesi Youtube’da 2,5 milyondan fazla takipçisi bulunan Ruhi Çenet, Orhangazi’de kendi kullandığı otomobil ile kaza yaptı.

İHA | 14.12.2017 - 11:34..
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Video paylaşım sitesi Youtube’da özellikle eğitici ve öğretici videolar paylaşarak 2,5 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan ve bir fenomen haline gelen Ruhi Çenet (37), 41 K 1122 plakalı otomobil ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunda Bursa istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi mevkinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Youtube fenomeni Ruhi Çenet ölümden döndü

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Bariyerleri parçalayarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilde bulunan Youtube fenomeni Ruhi Çenet ile yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Yusuf Fazıl Çuhadar (22) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ruhi Çenet ile arkadaşı Yusuf Fazıl Çuhadar burada ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

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