Youtube'a mola özelliği geliyor

Google’ın 8 Mayıs-10 Mayıs tarihleri arasında Silikon Vadisi’nde gerçekleştirdiği ve birçok yeniliğin tanıtıldığı etkinliğe ilgi oldukça fazlaydı. Etkinlik bitmiş olmasına rağmen Google tarafında yenilikler paylaşılmaya devam ediliyor.

Son olarak YouTube için duyurdukları mola ver özelliği birçok YouTube bağımlısının işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

GENÇ YAŞTAKİLER SAATLERİNİ YOTUBE'A HARCIYOR

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de YouTube’a ziyaret çok fazla. Ayrıca geçimini YouTube üzerinden sağlayan milyonlarca insan varken haliyle sitenin aylık kullanıcı sayısı 1.5 milyarı geçiyor. Özellikle genç yaşta insanların YouTube üzerinde saatlerce vakit harcadıklarını fark eden Google yetkilileri, yeni duyurdukları mola ver özelliğini tüm kullanıcılarla paylaşmaya hazırlanıyor.

ZAMANI SİZ BELİRLEYECEKSİNİZ

Bu özellikle sayesinde belirleyeceğiniz 15, 30, 60, 90 ve 180 dakikalık zaman dilimi dolduğu takdirde YouTube size mola vermeniz konusunda bir hatırlatmada bulunacak. İsteğe göre devam edebilecek ya da mola verebileceksiniz.

Yakın zamanda tüm iOS ve Android kullanıcıları ile paylaşılacak olan özellik, daha sonra bilgisayar üzerinde de kullanılabilecek. Daha kaliteli bir YouTube deneyimi amaçlanan mola ver özelliği ile birlikte ayrıca bildirimleri sessize al butonu da eklenecek.