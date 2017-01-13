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Youtube'da ücretli yorum yazma dönemi

Youtube, canlı yayın izlerken yorumlarını ön plana çıkarmak isteyen kullanıcılar için Süper Sohbet özelliğini çıkardı.

13.01.2017 - 10:53
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Youtube'da ücretli yorum yazma dönemi

asd

Popüler video paylaşım servisi YouTube, günümüzde kişisel ve kurumsal amaçlı canlı yayınlar için oldukça fazla kullanılıyor.

Youtube'da yapılan canlı yayınları izleyen kullanıcıların en büyük şikayeti, yaptıkları yorumların diğer yorumlar arasında hızlıca kaybolması ve bu nedenle yayıncının yorumu görememesi.

ÜCRET KARŞILIĞI YORUMLAR ÖNE ÇIKACAK

shiftdelete.net'in haberine göre, Youtube'un duyurusunu gerçekleştirdiği Süper Sohbet özelliği ile birlikte, yayın sırasında yorum yapan kullanıcılar belirli bir ücret ödeyerek yorumun sohbet kutusunun üst kısmında sabit kalmasınısağlayabilecek.

ÜCRET ARTTIKÇA SÜRE DE ARTACAK

Yorumunun 2 dakikadan 5 saate kadar sohbet kutusunda sabit olarak kalmasını sağlayabilecek olan kullanıcılara, aynı zamanda ücret arttıkça tek seferde daha fazla karakterde mesaj yazma imkanı sunulacak.

Yorumunuzun yapılan bir canlı yayın sırasında 2 dakika boyunca sabit olarak kalmasını istiyorsanız 2 dolar, 5 saat boyunca kalmasını istiyorsanız ise 500 dolar ödemeniz isteniyor.

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