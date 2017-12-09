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YouTuber DanTDM bir yılda 16.6 milyon Dolar kazandı

YouTube kanalında 16 milyon takipçisi bulunan YouTuber DanTDM, 2017 yılında 16.6 milyon Dolar kazandı.

Ajanslar | 09.12.2017 - 06:01..
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Dan Middleton ya da bilinen adı ile DanTDM, Forbes tarafından 2017 yılı için dünyanın en zengin YouTuber’ı olarak ilan edildi. 16 milyon takipçiye sahip olan YouTuber bu yıl 16.6 milyon dolar kazandı.

YouTuber DanTDM bir yılda 16.6 milyon Dolar kazandı

4 YILDA 11.5 MİLYAR İZLENDİ

26 yaşındaki Dan Middleton’ın YouTube’da 16 milyon kişi tarafından takip edilen DanTDM adında bir oyun kanalı buluyor.

4 yıldır YouTube'a içerik üreten kullanıcının yaklaşık 3 bin videosu bulunuyor.

26 yaşındaki YouTuber şu ana kadar yüklediği videolardan toplamda 11.5 milyarın üzerinde görüntülenme elde etti.

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