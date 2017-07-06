Youtube'da 3 milyon 700 bin abonesi bulunan Türkiye'nin en çok izlenen fenomenlerinden olan Orkun Işıtmak'ın Gezi olayları sırasında polise yönelik küfür ve tehdit içeren çok sayıda videosu yeniden paylaşıma sokuldu.

Youtuber Orkun Işıtmak'ın Gezi videoları ifşa edildi VİDEO

Işıtmak'ın 2013 yılındaki olaylar sırasında kendi profilinde paylaştığını iddia edilen videolar takipçilerinin tepkisini çekti.

O ZAMANLAR TANINMIYORDU

2010 yılında Youtube kanalı açan Orkun Işıtmak, iddia edilen videoları paylaştığı dönemde henüz büyük çıkışını yapmamıştı, yani tanınan bir isim değildi.

AÇIKLAMA YAPMAMASI TEPKİLERİ KÖRÜKLEDİ

Öte yandan genç Youtuber'dan videoların yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmesine rağmen resmi bir açıklama gelmemesi de takipçilerinin tepkisinin giderek büyümesine sebep oldu. Videolarının altına "Seni takip etmeyi bırakıyoruz." yorumları yağdı.