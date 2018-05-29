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YouTube'un mesajlaşma özelliği masaüstüne de geldi

YouTube mesajlaşma özelliğini yakın geçmişte mobil cihazlarda deniyordu. Kullanıcılarda olumlu bir izlenim bırakan özellik şimdi de masaüstü, yani web sitesi sürümüne gelmeye başladı.

DHA | 29.05.2018 - 10:55..
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YouTube'un mesajlaşma özelliği masaüstüne de geldi

Artık YouTube web sitesinde arkadaş ekleme, direkt mesajlaşma mümkün olacak.

Özellik size ulaştığında tek yapmanız gereken sayfanın sağ yukarısında bulunan, içinde ok işareti bulunan konuşma balonu ikonuna dokunmak.

YouTube'un mesajlaşma özelliği masaüstüne de geldi

YouTube'un mesajlaşma özelliği masaüstüne de geldi

YOUTUBE, MESSENGER OLDU

Buradan tıpkı WhatsApp ya da Messenger gibi yazışabilir ya da istediğiniz videoları istediğini kişilerle paylaşabilirsiniz.

ARKADAŞ EKLENEBİLİYOR

Google+ ve diğer bağlantılarınızı arkadaş olarak ekleyebilirsiniz.

Videoların altında bulunan "Paylaş" tuşuna tıkladığınızda, eklediğiniz arkadaş ve bağlantılarınız paylaşma seçenekleri olarak belirecektir.

Paylaşma menüsünün en alt kısmında bulunan "Başlat" seçeneği sayesinde videonun istediğiniz bir kısmını paylaşabilirsiniz.

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