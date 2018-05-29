YouTube'un mesajlaşma özelliği masaüstüne de geldi

1 Bahçeden erik yiyen jandarma para ve not bıraktı Bilecik'te bahçesinden erik yiyen jandarmanın bıraktığı notu ve parayı bulan vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.

2 Avusturya mültecilere yardımı kıstı Avusturya Başbakanı Kurz, hükümetin sosyal yardımlar ile ilgili yeni planını açıkladı. Buna göre, Avusturya'da Almanca bilmeyen mülteciler dahil yabancılar devletten artık daha az yardım alacak.

3 İstanbul'un fethini yaşatan müze: Panorama 1453 Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde, zamanda yolculuk yapmadan da İstanbul’un fethine şahit olup, iliklerinize kadar hissedeceğiniz bu destanı yaşamak mümkün.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinildi.

5 Kuzey Kore ile ABD arasında yıllar sonra üst düzey temas Kuzey Kore'nin ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da yapılması planlanan zirve için ABD ve Singapur'a üst düzey diplomatlarını gönderdiği belirtiliyor.

6 Arda Öziri'ye son veda Oyuncu Arda Öziri geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.